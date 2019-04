Ekspert foreslår strammere regler, som vil betyde færre biljagter. Politiet vil have betjenten bag rattet til at rådføre sig mere med chefen, når det går løs.

FOR ABONNENTER

Rigspolitiet er ved at se på, om der er brug for at ændre reglerne for, hvornår og hvordan politiet må jagte mistænkte i trafikken.