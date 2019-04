Topfolk i energiselskab modtager dødstrusler i brev Tre folk i energiselskabet Verdo er blevet truet på livet i brev. Truslen er anmeldt til politiet.

Torsdag modtog en ansat hos energiselskabet Verdo et brev, som indeholder dødstrusler mod to bestyrelsesmedlemmer og en chef i virksomheden.

Det skriver Randers Amtsavis.

Bestyrelsesformand Torben Bonde er en af de tre, der er nævnt i brevet.

»Det er en dødstrussel, og jeg har anmeldt det til politiet«, fortæller Torben Bonde til Randers Amtsavis.

Avisen har ikke set brevet, der efter politiets råd blev lagt i en plastikpose for at beskytte eventuelle spor, men har set et billede af det.

Her kan man se et stærkt pornografisk billede, hvor Torben Bonde og de to andres navne indgår i en tekst, der slutter med ordene, 'som alle får en kugle for panden til sidst'.

Torben Bonde siger til Randers Amtsavis, at brevet også indeholder to kortudsnit, hvor hans egen privatadresse og adressen på den ledende medarbejder er markeret med cirkler.

Under hver af de to kortudsnit er der placeret annoncer for nærliggende begravelsesforretninger.

Hos Østjyllands Politi oplyser politiinspektør Michael Kjeldgaard til Randers Amtsavis, at han endnu ikke har set sagen.

Han er dog orienteret om, at anmeldelsen er på vej gennem systemet, og så snart den lander på hans bord, vil efterforskningen begynde.

Politiet vil desuden vejlede de truede om, hvad de skal gøre.

