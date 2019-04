Fire sager, hvor det gik galt, og hvor Den Uafhængige Politiklagemyndighed krititiserede politiets metoder

En rutinekontrol ved Christiania førte en decembernat i 2011 til en hidsig biljagt på H.C. Andersens Boulevard i hjertet af København, hvor politiet jagtede en Mercedes, som under hasarderet kørsel kolliderede med en modkørende. To unge mænd i flugtbilen blev lettere kvæstet, mens to sagesløse borgere i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet.