Tidlig visit kan varsle en rigtig stor invasion af sjældne og virkelig flotte falke i Danmark

Den sjældne rovfugl aftenfalken fra Syd- og Østeuropa er blevet spottet flere steder i Danmark. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

I løbet af de seneste dage er aftenfalke blevet set i Skagen, ved Gilbjerg Hoved i Nordsjælland, ved Kongelunden på Amager, ved Hyllekrog på Lolland og ved Bulbjergs kalkklipper i Nordvestjylland.

Selv om fuglen for det meste kan opleves i landet hver sommer, særligt i Skagen, så er det noget usædvanligt, at der er så mange af dem, og at de allerede er kommet nu.

Det fortæller Simon S. Christiansen, der er DOF's naturvejleder på Skagen Fuglestation. Ifølge naturvejlederen har man i Skagen set en flok på fem aftenfalke.

»Det er meget usædvanligt. Og det, der er ekstra usædvanligt, er, at det er så tidligt. Heroppe (i Skagen, red.) har vi kun haft enkelte fund tidligere i april. Nu har vi set de første flokke«.

»Det tyder på, at hvis vind og vejr rækker til det, så kan vi få en rigtig stor invasion af dem«, siger han.

Det er særligt de seneste dages kraftige og lune vinde fra sydøst, der har fået rovfuglene til landet fra lande syd og sydøst for Danmark, hvor falken yngler.

Chancen for at se aftenfalke er ifølge DOF størst ved områder, der er kendte for forårstræk mod nord.

Skulle man være så heldig at se en aftenfalk, så er det et helt særligt syn, fortæller Simon S. Christiansen.

»Det er virkelig en flot fugl. Måden den flyver på, når den jager insekter, er speciel«.

»Den er lige som sin fætter lærkefalken, og de jagter insekter på samme måde, hvor de fanger insekter i luften og spiser, mens de holder insekterne i kløerne«, siger Simon S. Christiansen.

En aftenfalk lever blandt andet af græshopper, guldsmede, humlebier og andre større insekter.

ritzau