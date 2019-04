Trods sommervejr og 23 grader: DMI advarer om risiko for skybrud

I nat og i løbet af lørdag formiddag kan det gå løst, men det er umuligt at sige præcis hvor.

Selvom store dele af landet fredag eftermiddag kan nyde høj sol og sommerlige temperaturer, lurer uvejret lige rundt om hjørnet.

På det sociale medie Twitter advarer DMI om, at der natten til lørdag og hen ad formiddagen er risiko for voldsom regn og lokale skybrud på hele Sjælland og over Nordøstjylland.

DMI risiko for kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/wclfuCq8fZ — DMI (@dmidk) 26. april 2019

»Det er svært at sige præcis, hvor skybruddet rammer, da det er meget lokalt. Det kan man næsten først se lige før, det starter«, siger vagtchef hos DMI Thyge Rasmussen og understreger, at den dystre vejrmelding kan nå at ændre sig.

»Det er stadig det, vi kalder en risikomelding. Det er ikke hundrede procent sikkert, at det kommer. Vi ved mere sidst på eftermiddagen«, siger han.

Det er blandt andet pludselige og kraftige regn- og tordenbyger over det sydlige og vestlige Jylland, over Fyn samt Lolland, der har fået DMI til at varsle skybrud.

Fredag eftermiddag ser det helt modsat ud på store dele af Sjælland og Bornholm, hvor flere kan nyde temperaturer på op mod 23 grader.

I løbet af natten, forventer DMI, at det klarer det op i den sydvestlige del af landet.