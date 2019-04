Yngre mand er i livsfare efter skyderi i Holbæk

En yngre mand er livsfarligt kvæstet efter at være blevet ramt af skud i Ladegårdsparken i Holbæk kort efter klokken 22 søndag aften.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»En yngre mand fra lokalområdet blev fundet livsfarligt kvæstet efter at være blevet ramt af skud«, står der i meddelelsen.

Det oplyses ikke, hvem der fandt manden, eller hvor han blev fundet.

Politiet er massivt til stede i området, som er blevet afspærret.

»Efterforskningen er i øjeblikket i gang med henblik på at indsamle oplysninger om den eller de personer, der står bag skyderiet«, oplyses det.

Flere kilder i området fortæller til Ekstra Bladet, at der omkring klokken 22 lød flere skud og skrig. Til B.T. fortæller et vidne, at hun hørte fem-seks skud blive affyret omkring klokken 22.10.

Det er endnu ikke bekræftet af politiet.

Lejlighedsopgange bevogtes af betjente med maskinpistoler

Politiet har ikke yderligere oplysninger om motivet bag skyderiet, ligesom politiet heller ikke på nuværende tidspunkt ønsker at oplyse yderligere om offerets tilstand.

Billeder fra stedet viser, at politiet er massivt til stede i området. Blandt andet er indgange til lejlighedsopgange bevogtet af betjente med maskinpistoler.

Politikredsen har fået hjælp fra Vestegnens Politi. Det bekræfter vagtchef Brian Holm over for Ritzau.

»Vi har sendt nogle patruljer til stedet, mere kan jeg ikke sige«, lød det fra vagtchefen klokken 23.30.

Politiet vil gerne i kontakt med personer, der har bemærket noget i forbindelse med skyderiet i Ladegårdsparken Vest søndag aften.

ritzau