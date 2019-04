Flere biler indtager de danske motorveje

Trængslen på de danske motorveje er stigende, og flere danskere sætter sig bag rattet.

I 2018 blev trafikken øget med 3,2 procent på de danske motorveje.

Det viser de seneste trafiktal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort i en pressemeddelelse.

»Denne voldsomme trafikvækst kan danskerne naturligvis mærke hver eneste dag i form af stigende trængsel ude på motorvejene«, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet i meddelelsen.

Den motorvej, hvor trafikken er øget mest i 2018, er trafik på Motorring 3 mellem frakørsel 19 og motorvejskryds ved Gladsaxe. Her er travlheden på vejbanen steget med 42 procent.

Hernæst ligger Herningmotorvejen, hvor trafikken steg med 39 procent.

Trafikken vil stige de kommende år

Tallene viser desuden, at udviklingen i antallet af kørte kilometer på motorvejsnettet siden 2010 er steget med 36 procent.

De nye opgørelser viser også, at der sidste år blev solgt 220.000 nye personbiler, hvilket indebar, at den danske personbilpark voksede med knap 65.000 køretøjer i 2018 og nærmer sig 2,6 millioner køretøjer.

Vejdirektoratet vurderer, at trafikken på de store veje vil fortsætte med at stige i de kommende år.

»Vi forbereder os på en fremtid med stadig flere trafikanter på det overordnede vejnet«.

»Af samme grund forsøger vi hele tiden at blive bedre til at hjælpe trafikanterne med at få trafikken til at glide ude på vejene«, siger Niels Tørsløv.

