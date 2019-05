Midaldrende par fængslet for misbrug af fire børn

Gennem en årrække blev tre børn under 12 år udsat for vold og seksuelle overgreb af deres forældre i hjemmet på Amager.

Sådan lyder i hvert fald sigtelsen mod den 45-årige mor og 50-årige far, som ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København onsdag blev varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage.

Foruden de tre fælles børn, to piger og en dreng på mellem 7 og 11 år, skal også kvindens søn, der i dag er omkring 16 år, være blevet misbrugt af parret.

Ifølge sigtelsen skal manden i en årrække havde haft samlejer med alle fire børn, mens kvinden ifølge sigtelsen har haft samlejer med de to drenge.

Sex med børn under 12 år er i straffelovens øjne altid voldtægt. Desuden er parret sigtet for incest og for vold ved at have slået børnene i bagdelen og i ansigtet.

I grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre, oplyste de sigtede gennem deres forsvarer, at de nægter sig skyldige, men i øvrigt ikke ville udtale sig på nuværende tidspunkt.

ritzau