Mette Frederiksen afbrudt af slåskamp i Fælledparken

Godt halvvejs inde i Mette Frederiksen 1. maj-tale i Fælledparken i København måtte den socialdemokratiske statsministerkandidat holde en kort pause, fordi der udbrød tumult foran scenen.

»Venner, man kan godt være uenige i et demokrati, og man kan råbe. Men I skal lade være med at slås«, sagde Mette Frederiksen, da den kortvarige slåskamp blandt tilhørerne var blevet stoppet.

»Der er ingen, som vinder på, at nogen slås. Og der er ingen, der lytter til jer og jeres råb, hvis I bruger næverne«, sagde hun.

Herefter fortsatte Mette Frederiksen med at tale, dog lidt udfordret af højlydte tilskuere, som hun flere gange blev nødt til at bede dæmpe sig.

»Hykler, hykler, hykler«, lød det flere gange fra publikum.

Efter talen siger Mette Frederiksen, at der ikke er noget nyt i, at den yderste venstrefløj kommer med tilråb.

»Den yderste venstrefløj har jo altid stået og råbt, og nogle gange kaster de med ting, og det synes jeg bare, at vi andre skal tage afstand fra stille og roligt«, siger hun.

Scenen i Fælledparken var sidste stop for Mette Frederiksen, som startede 1. maj, arbejdernes internationale kampdag, klokken 07.00 hos partiets ungdomsorganisation, DSU, i Aalborg.

Fra talerstolene fik hun mulighed for at gentage sit budskab om, at Socialdemokratiet vil indføre en ret til tidligere folkepension efter et valg.

Partiet kom i januar med et forslag om, at man skal have ret til at gå tidligere på pension, hvis man er nedslidt eller har en høj anciennitet på arbejdsmarkedet.

Søndag foreslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også at ændre på pensionsalderen efter et valg.

Enten kan man lade pensionsalderen stige langsommere, eller man kan gøre det muligt at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, mod at man modtager en lavere ydelse i folkepension, fortalte han Berlingske.

Ændringerne skal ifølge statsministeren træde i kraft efter 2040, og ligesom Mette Frederiksen vil Løkke ikke lægge sig fast på en præcis model før efter valget.

Men de nedslidte kan ikke vente til 2040, siger Mette Frederiksen, som også brugte kampdagen på at kritisere Løkkes skitse.

»Det skal de skam heller ikke. Der skulle gerne komme en god løsning i morgen, skrev statsministeren på Twitter onsdag morgen, og han antyder dermed, at der torsdag kan lande en aftale om en ny og forbedret seniorpension«.

»Det er jo fordi, at han mener, at en justering af seniorførtidspensionen er det rigtige svar, og det mener jeg vedholdende ikke«, siger Mette Frederiksen.

»Seniorførtidspensionen er betinget af, at du er syg. Og vi vil jo gerne indføre en egentligt ret til tidligere pension«.

ritzau