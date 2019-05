Omstridt operation med underlivs--net stoppes i Danmark

Fabrikanten bag et såkaldt mesh-implantat har trukket sit produkt fra det danske marked. I praksis sætter det en stopper for den risikable behandlingsform herhjemme.

En kontroversiel behandling af kvinder med nedsunket underliv ser ud til at være fortid i Danmark.

De syntetiske net implanteres i underlivet for at holde bækkenorganerne på plads, men producenten Boston Scientific har ikke kunnet opfylde de amerikanske sundhedsmyndigheders (FDA) skærpede krav til produkternes sikkerhed og effekt. Salgstilladelsen er nu blevet inddraget i USA, og Boston Scientific har trukket produkterne tilbage over hele verden.

Fakta Risikable net I efteråret satte Politiken fokus på medicinsk udstyr, herunder syntetiske underlivsnet, som blev indopereret i kvinder uden dokumentation for, at de ikke førte til komplikationer på langt sigt. I USA har flere end 100.000 kvinder sagsøgt producenter som danske Coloplast, fordi de mener, at underlivsnet har påført dem smerter og ødelagt deres sexliv. Nu har sundhedsmyndighederne i USA fjernet underlivsnettene fra markedet. Det medfører, at de også er trukket fra markedet i Danmark, så behandlingen nu reelt er afskaffet. Vis mere

I praksis betyder det, at behandlingsformen indstilles i Danmark, fortæller formanden for Dansk Urogynækologisk Selskab:

»Det er det produkt, vi har anvendt, så den behandlingsform kommer til at ophøre. Der kan selvfølgelig komme nye produkter på markedet, men med de nuværende strømninger er der nok ikke mange firmaer, som har lyst til at udvikle noget nyt«, siger Marianne Glavind-Kristensen, overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

De har sendt produkterne på markedet uden at kende deres virkning Gunnar Lose, professor emeritus, Herlev Hospital

Hun beklager tilbagetrækningen og oplyser, at der står kvinder i kø til behandlingen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har bedt Lægemiddelstyrelsen undersøge sagen nærmere:

»Lægemiddelstyrelsen er gået i dialog med Dansk Urogynækologisk Selskab om tilbagetrækningen for blandt andet at afdække, om der er alternative behandlingsmuligheder for patienterne. Lægemiddelstyrelsen vil også gå i dialog med blandt andre andre faglige styrelser under Sundhedsministeriet for at afdække, hvordan sagen håndteres bedst muligt«, siger ministeren.

Ellen Trane Nørby har også bedt styrelsen se nærmere på FDA’s vurdering og gå i dialog med andre europæiske styrelser om, hvordan de har håndteret sagen, siger hun.

Fra 131 til 0 produkter

Behandlingsformen vandt udbredelse efter årtusindskiftet. Da markedet toppede i USA i 2011, var der ifølge FDA 131 produkter fra 34 forskellige fabrikanter. Boston Scientific og danske Coloplast var de sidste producenter tilbage på markedet, men de har nu begge fået inddraget deres salgstilladelser, ifølge FDA fordi de ikke kan dokumentere, at fordelene ved deres produkter er større end ulemperne for patienterne.

Kritikken af indgrebet er vokset, i takt med at alvorlige patientskader har vist sig. En del kvinder har i årene efter operationen oplevet voldsomme komplikationer, blandt andet smerter i underlivet og et ødelagt sexliv.

»Nettet føles som et armeringsnet lige så stenhårdt som beton. Man bliver lidt forskrækket og tænker, at det har man siddende inde i sin krop. Jeg tænker, at det også er derfor, jeg hele tiden har ondt«, lød det fra Kate Kristmundsson, da hun stod frem i Politiken og fortalte om daglige smerter samt et ødelagt sexliv som følge af sin mesh-operation i 2012.