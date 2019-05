Staten betaler en fjerdedel af danskernes forbrug

Mere end en fjerdedel af danskernes samlede forbrug betales via statens velfærdstilbud såsom børnehave og hospitalsophold, viser ny rapport. Borgerlig-liberal tænketank vil have større brugerbetaling.

Når der hver måned tikker løn ind på kontoen, har de fleste lagt et husholdningsbudget over, hvor mange penge der skal bruges på husleje, telefonregning, restaurantbesøg og spas.

Men hvordan ville regnestykket se ud, hvis man inkluderede, hvad det koster at gå til lægen, forelæsninger på universitetet og vedligeholdelsen af den park, du løber i hver morgen?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har regnet på det, og en ny rapport viser, at 27 procent af de danske husholdningers årlige forbrug udgøres af offentlige tilbud som børnepasning, kulturbegivenheder eller hjemmehjælp fra kommunen.

De resterende 73 procent er, når vi bruger dankortet.

I forhold til de 36 OECD-lande, AE har målt på, placerer det Danmark på en solid andenplads. Vi er kun overgået af vores naboer i Sverige med 30 procent. Ikke overraskende ligger amerikanerne i den anden ende af skalaen. Kun godt 8 procent af deres årlige forbrug stammer fra offentlige tilbud.

Tung social arv

Regnestykket glæder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er nemlig i højere grad samfundets fattigste, der gør brug af velfærdsstatens ydelser, og det høje offentlige forbrug er altså med til at gøre Danmark til et af de mest lige lande i verden.

»Det er en pæn del sammenlignet med andre lande. Der er mange ting, den enkelte pludselig har råd til, fordi fællesskabet betaler. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Vi skal være opmærksomme på at værne om de goder og passe på, at vi ikke underminerer velfærdsstaten«, siger Lars Andersen, der er direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Det siger han, fordi rapporten også viser, at der stadig hersker en tung social arv i Danmark.

Jo lavere en løn ens forældre havde, da man var barn, jo større er sandsynligheden også for, at man selv havner blandt landets 20 procent fattigste som voksen. Samme tendens gør sig gældende, hvis man modsat er vokset op med forældre med Porscher og strandvejsvillaer.

Rapporten viser, at den tendens kun er blevet stærkere siden år 2000, hvor saldoen hos landets rigeste er vokset markant, mens landets fattigste kun er blevet et par procent rigere.

Vi bevæger os i en gal retning, hvor vi er tæt på at sælge ud af det gode arvesølv, vi har Lars Andersen, direktør Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

»Vi kan se, at vi begynder at bevæge os ud ad et skævt spor med stigende ulighed. Vi skal ikke ødelægge det, vi har. Vi ser tendenser til, at det går den forkerte vej. Hvis vi ser på regeringens planer, så tror vi ikke på, at det er en god ting at prioritere skattelettelser højere. Vi bevæger os i en gal retning, hvor vi er tæt på at sælge ud af det gode arvesølv, vi har«, siger Lars Andersen.

Den bekymring deler cheføkonom og vicedirektør for den borgerlig-liberale tænketank, Mads Lundby Hansen, ikke.

Han mener modsat, at danskerne burde have flere penge i deres husholdningsbudgetter, så de selv kan bestemme, om lønnen skal gå til charterrejser eller en ny bil. Ifølge ham burde velfærdsstatens tilbud fylde mindre. Det, mener han, er vigtigere end at sikre, at vi på papiret er et af verdens mest lige samfund.

»For en stor del af det offentlige forbrug er det politikerne, der bestemmer, hvilken ydelse vi skal have. Det bliver ofte til en one size fits all-løsning. Men jeg mener, at det kan give danskerne en velfærdsgevinst, hvis det offentlige fyldte mindre, så danskerne via det private forbrug kan bestemme mere over deres eget forbrug«, siger Mads Lundby Hansen.

Han så hellere, at man diskuterede muligheden for at indføre brugerbetaling på for eksempel lægebesøg og universiteter.

»Brugerbetaling vil blandt andet lægge et konkurrencemæssigt pres på den offentlige sektor til at levere noget af bedre værdi. For når man betaler for noget, så efterspørger man også noget, der er bedre. Desuden vil vi komme af med overflødige lægebesøg, og vi vil stå i en situation, hvor unge i højere grad vil vælge uddannelser, der giver dem et job og en ordentlig løn«, siger han.