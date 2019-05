80-årig mand død i frontalt sammenstød: To alvorligt kvæstede

En 80-årig mand er lørdag aften afgået ved døden, efter at to biler lørdag aften er kørt frontalt sammen nord for Sakskøbing på Lolland.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt.

Derudover er to 40-årige mænd blevet alvorligt kvæstet i ulykken, som i alt involverede fem personer.

Den ene alvorligt kvæstede er fløjet til Rigshospitalet i København for behandling. Den anden er fløjet til Odense Universitetshospital, oplyser vagtchefen omkring klokken 22.

Alle pårørende er underrettet.

Ulykken skete, da en bil med i alt fire personer kom kørende ind i en kurve på Stenstrupvej.

Her mistede chaufføren af endnu ukendte årsager herredømmet over bilen og kørte over i den forkerte vejbane, hvor bilen med den nu afdøde 80-årige befandt sig. Den 80-årige var alene i bilen.

Også en 20-årig kvinde og en 24-årig mand var involveret i uheldet og er lettere tilskadekomne.

I alt fire ambulancer og to helikoptere blev kaldt ud til ulykkesstedet.

Derudover var også en indsatsleder og to patruljer til stede.

Da Stenstrupvej er en mindre vej, gav ulykken ikke anledning til større trafikale udfordringer, oplyser vagtchefen.

Vejen genåbnes lørdag aften efter planen igen.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 19.19.

Uheldsstedet er blevet undersøgt af bilinspektører. Begge involverede biler er bragt ind til yderligere undersøgelser.

ritzau