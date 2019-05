Højsæson for hjortepåkørsler er sat ind

En hjort fanget foran billygterne sker hyppigere end tidligere. Det viser tal fra Dyrenes Beskyttelse.

Samtidig viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring, at hver femte danske bilist har påkørt en hjort eller et dådyr.

Det skriver Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Her svarer 19 procent af de adspurgte, at de har oplevet at påkøre en hjort eller dådyr, mens 17 procent siger, de har været tæt på at ende i en påkørsel.

Sidste år steg antallet af hjortepåkørsler fra 8653 anmeldelser i 2017 til 10.445 anmeldelser i 2018.

Maj markerer starten på højsæsonen for påkørsler af hjorte og dådyr i trafikken. Det skyldes blandt andet, at unge lam flytter hjemmefra i denne tid og derfor skal finde nye steder at være.

Følg nogle simple råd

Alene i maj sidste år modtog Dyrenes Beskyttelse 1087 anmeldelser på hjortepåkørsler. Det var omkring dobbelt så ofte som de foregående måneder.

Bilister bør være ekstra opmærksomme den kommende tid på hjort og dådyr på vejene, siger skadedirektør Gjensidige Forsikring Henrik Sagild.

»Det er ikke kun en skræmmende oplevelse for bilisten og dyret, det kan også skabe særdeles farlige situationer i trafikken, når der sker en påkørsel«.

»Og derfor er det en god idé at følge nogle simple råd, så man kan nedsætte risikoen for at ende i et uheld«, siger Henrik Sagild.

Han opfordrer i første omgang til at sænke farten og være ekstra opmærksom, hvis man kører i et område med skov i skumringstiden, og at man bevarer overblikket, hvis en påkørsel er uundgåelig.

ritzau