Drabsmistænkt anholdt i lufthavnen i København

Retten i Holbæk har mandag varetægtsfængslet en 24-årig mand for drabet på en ung mand i Holbæk i slutningen af april.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge det regionale nyhedsmedie sn.dk, der har talt med specialanklager Anja Lund Liin, nægter den fængslede sig skyldig.

Den 24-årige blev anholdt i Københavns Lufthavn søndag eftermiddag. Han er sigtet for at have skudt og dræbt en 18-årig mand søndag 28. april kort efter klokken 22 ud for adressen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

Af sigtelsen fremgår det, at offeret blev skudt i hovedet og på kroppen.

Efter skudepisoden oplyste politiet, at den formodede gerningsmand flygtede fra stedet til fods. Han satte angiveligt kurs mod en nærliggende parkeringsplads, hvorfra en bil kørte væk i høj fart.

Søndag aften efter skudepisoden lød meldingen fra politiet, at den unge mand var i livsfare på grund af sine skader. Han afgik ved døden kort efter.

Det er uvist, om den sigtede var på vej ind eller ud af landet, da han blev pågrebet af politiet i lufthavnen.

Dommeren valgte ved mandagens grundlovsforhør af hensyn til efterforskningen at lukke dørene og nedlægge navneforbud.

Politiet mener, at skuddrabet kan have en sammenhæng med den konflikt, som begyndte i 2018 mellem to kriminelle grupper i Holbæk. Ifølge sn.dk er den mistænkte knyttet til Bandidos.

Fængslingen løber frem til 28. maj.

ritzau