Undersøgelse: Hver fjerde dansker tror på reinkarnation

Flere danskere tror på reinkarnation end på de klassiske kristne forestillinger om himmel eller helvede. Det viser Den Danske Værdiundersøgelse, der udkommer senere på måneden, skriver Kristeligt Dagblad.

Andelen af danskere, der tror på reinkarnation, er steget over årene. Nu tror 24 procent på forestillingen om, at sjælen bliver genfødt i et nyt legeme.

Dermed er der flere, der siger, at de tror på genfødsel end på de klassiske kristne forestillinger om livet efter døden med helvede eller paradis. Ti procent tror på helvede, mens 19 procent tror på paradis.

Den udbredte tro på reinkarnation er et tidstypisk træk, lyder det fra Henrik Reintoft Christensen, religionssociolog ved Aarhus Universitet.

»Vi lever i en tid, hvor alting går stadig hurtigere, og hvor mange har en nærmest manisk forestilling om ikke at ville gå glip af noget. Vi vil nå det hele, for vi har kun det ene forsøg.

»Der giver reinkarnation en behagelig idé om, at vi har et forsøg mere, siger han til Kristeligt Dagblad.

Ole Thyssen, filosof og professor emeritus ved CBS, mener ikke nødvendigvis, at resultaterne af undersøgelsen skal tages for bogstaveligt.

»Jeg tror ikke, at man skal tage det alt for alvorligt. Jeg tror ikke, at det stikker voldsomt dybt. Jeg tror, at meget af det her reinkarnation ikke er så radikalt, siger han til Ritzau.

Han har imidlertid stadig et bud på, hvorfor udviklingen er, som den er.

»Jeg tror, at det skyldes en vis form for afstandtagen til kristendommen, som nok ikke er i stand til at vække den helt store entusiasme, siger Ole Thyssen til Ritzau.

I Aarhus Domkirke mener provst Poul Henning Bartholin, at resultaterne fra undersøgelsen bør give anledning til, at præster bliver klarere i deres tale om livet efter døden.

»Det tyder på, at der er behov for noget medlemsinformation i folkekirken. For reinkarnation er noget væsentligt andet, end det kirken står for, siger han til Kristeligt Dagblad.

Ifølge undersøgelsen tror 39 procent af danskerne på et liv efter døden.

ritzau