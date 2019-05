Motorcykelbetjent omkom mandag i frontalt sammenstød

Det var en motorcykelbetjent, der mandag eftermiddag mistede livet i en trafikulykke lidt uden for Roskilde.

Det bekræfter Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Jeg kan bekræfte, at den omkomne desværre er en kollega her. Det skete uden for tjeneste, altså i hans fritid under kørsel på hans egen motorcykel. Ud over ansættelsesforholdet har det intet med politiet at gøre«, siger han.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.24 mandag.

Ved ulykken kørte den 57-årige motorcyklist og en bilist frontalt ind i hinanden i et sving på Sengeløsevej ud for nummer 3 nær Herringløse i Roskilde Kommune.

Betjenten var fra Jyllinge. Hans pårørende er underrettet.

Kunne ikke nå at undvige

Den 74-årige bilist slap fra ulykken uden større skader. Han var dog stærkt chokeret efter sammenstødet, fremgår det af politiets døgnrapport.

Her står der yderligere, at en foreløbig konklusion fra en bilinspektør, der er sammenholdt med vidneforklaringer, lyder, at bilisten af ukendte årsager kom ud med højre for- og baghjul i gruset i vejkanten.

Da han forsøgte at rette op, endte han ovre i den modsatte kørebane. Motorcykelbetjenten kunne ikke nå at undvige, og de ramte frontalt ind i hinanden.

Bilisten fik efterfølgende taget en blodprøve, som skal undersøges for påvirkning af alkohol, narkotika og medicin.

Det er rutine, når der er tale om en færdselsulykke.

