100.000 bilejere risikerer at få klippet nummerpladerne Man skal ifølge Skattestyrelsen se at få dankortet frem, hvis ikke man vil have inddraget sin nummerplade.

Op mod 100.000 bilejere risikerer at få klippet nummerpladerne den kommende tid. Det sker efter manglende betaling af grøn afgift, vægtafgift eller vejbenyttelsesafgift, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse. I alt har styrelsen opgjort, at bilejere skylder staten 750 millioner kroner i ubetalte motorafgifter. De mange millioner er fordelt på 230.000 skyldnere. 130.000 skyldnersager er dog allerede overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Af de 100.000 bilejere, som styrelsen er gået i gang med at sende varslingsbreve til, er 90 procent private, og 10 procent er virksomheder. Og betaler man ikke opkrævningen inden for fristen på ti dage, bliver politiet af Skattestyrelsen bedt om at tage ud og klippe nummerpladerne på bilen. Det fortæller Peter Thorgaard, underdirektør i Skattestyrelsen. » Det vigtige for mig er ikke, at politiet klipper så mange nummerplader som muligt. Målet for os er at få danskerne til at betale de afgifter, de skylder. Det bør stå klart nu«, udtaler han i pressemeddelelsen. Ifølge styrelsen er politiet allerede blevet bedt om at inddrage nummerpladerne på 1000 motorkøretøjer. ritzau