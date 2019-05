Sådan bliver tre voksne per stue til to, ja nogle gange én

Serie

Børnenes valg

Hvad skal der til for at skabe en bedre hverdag for børnene? Flere hænder? Bedre pædagoger? Mere tid med forældrene?

Frem mod valget undersøger Politiken, hvad forældre, politikere og forskere mener, der skal til for at skabe en hverdag, hvor 0-6-årige trives og udvikles.

Vi vil beskrive børns hverdag, forsøge at komme bag om tallene og tjekke partiernes visioner for et bedre børneliv.

Har du ideer til noget, vi skal tage fat i, så skriv til: jacob.fuglsang@pol.dk





