Søren Papes breaking-'slagter': Både regeringen og Socialdemokratiet er for uklare om pensionsplaner

Vælgerne fortjener at få klar besked om, hvilke personer, der har ret til tidlig pension, og hvem der skal afgøre det. Det forklarer Lars Hansen, som blev fremhævet af Søren Pape Poulsen under valgets første partilederdebat.

FOR ABONNENTER

Under valgkampe elsker politikere at fortælle anekdoter om ’rigtige’ mennesker. Således også under gårsdagens første partilederdebat, hvor Søren Pape Poulsen (K) blandede sig i den ophedede debat om pensioner og nedslidning.