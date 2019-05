Enkelte fik næsten en halv million for meget: 221 borgere får ved en fejl udbetalt en formue i kørselsfradrag Region Syd beder borgere, der har fået udbetalt for meget i befordringsgodtgørelse, betale penge tilbage.

En fejl i et it-system hos Region Syddanmark har betydet, at 221 borgere i regionen har fået udbetalt forkerte beløb i befordringsgodtgørelse.

Enkelte har fået udbetalt op mod en halv million kroner, hvor det korrekte beløb var på omkring 500 kroner.

Sammenlagt er der udbetalt op mod fem millioner kroner, hvor beløbet retteligt skulle have været 50.000 kroner.

»Det er selvfølgelig en fejl, som ikke må ske. Heldigvis har vi hurtigt opdaget fejlen«, siger regnskabschef Johan Meyer, Region Syddanmark.

»Vi er gået i gang med at ringe og skrive til de berørte borgere for at bede dem om at betale de udbetalte godtgørelser tilbage«, siger han.

Sagen vedrører borgere, der har fået udbetalt befordringsgodtgørelser i forbindelse med transport til sygehusbehandlinger.

Borgere, der har fået udbetalt for meget, er ifølge regnskabschefen forpligtet til at betale pengene tilbage til regionen.

»Vi er rigtig kede og ærgerlige over, at der er sket en fejl, og at vi skal besvære borgerne«, siger regnskabschefen.

Han oplyser, at fejlen blev opdaget onsdag morgen, men da var de forkerte beløb netop blev overført til borgerne.

Regionen har været i kontakt med flere af borgerne og aftalt, hvordan tilbagebetalingen skal ske.

Fejlen får den konsekvens, at regionen nu indfører en ekstra kontrol.

»Vi har nu lagt en ekstra kontrol ind, hvor vi ved at sammenholde tingene kan opdage det, inden løbet er kørt og beløbene overført«, siger Johan Meyer.

/ritzau/

ritzau