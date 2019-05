Amin Jensen idømt bøde for at have tv-skærm trods påbud Amin Jensen er idømt 5000 kroner i bøde for ikke at tage en tv-skærm foran sit hus ned trods påbud.

Foran komiker og entertainer Amin Jensens bolig har han opstillet en stor tv-skærm, der blandt andet viser reklamer for hans arbejde. Han har afvist at tage skærmen ned, selv om politiet har givet ham et påbud om det, og derfor straffes han med en bøde. Det har Retten i Glostrup onsdag afgjort, oplyser Københavns Vestegns Politi. Amin Jensen er idømt en bødestraf på 5000 kroner for ikke at følge politiets påbud. Han har indtil 1. juni til at tage den 9,6 kvadratmeter store skærm ned. Gør han ikke det, får han yderligere 3000 kroner i bøde om ugen, indtil skærmen hives ned. Tv-skærmen er sat op foran komikerens bolig på Gammel Køge Landevej. Den vender ud mod vejen, og politiet har henvist til færdselsmæssige årsager, når det har bedt om at få reklameskærmen fjernet. »Vores påstand er, at skærmen er til ulempe og fare for trafikken på den måde, den er stillet op og så lige ved et lyskryds. Og det har retten givet os medhold i, siger sagens anklager Charlotte Møgelhøj. Amin Jensen siger, at retten ikke har givet ham mulighed for selv at læse dommen i sin helhed endnu. »Jeg vil gerne læse hele dommen, før jeg kan sige, om jeg vil lade sagen ligge eller forsøge at anke, siger han. ritzau