Politi: Otte mener at kende stemme fra Tisvildeleje-drab

Politiet har fået otte til ti henvendelser fra borgere, der mener at genkende den formodede gerningsmands stemme i en sag om drabet på en læge i Tisvildeleje.

Det fortæller Henrik Gunst, politikommissær ved Nordsjællands Politi.

»Vi har fået flere henvendelser, der går direkte på stemmegenkendelse, siger han.

Han ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt et eller flere navne går igen i henvendelserne.

Natten til 30. april blev 58-årige Charlotte Asperup overfaldet i sit hjem, og efter knap et døgn døde hun af sine kvæstelser. Politiet offentliggjorde tirsdag en lydfil fra overfaldet i håb om at komme videre i efterforskningen.

»Henvendelserne har givet os noget at arbejde med, og det er vi så gået i gang med nu. Det er et langt, sejt træk, siger Henrik Gunst.

»Et er, at man ringer ind, fordi man genkender stemmen, men noget andet er, om det så rent faktisk kan være den person, der nævnes. Det skal vi prøve at finde ud af ved at snakke med folk, siger han.

Han ønsker ikke at fortælle, hvor lydfilen stammer fra. På optagelsen kan man høre en mand, der gentagne gange råber 'Læg dig ned!'.

De mange tip har givet politiet nyt at efterforske, og derfor er politikommissæren glad for, at borgere har ringet ind.

Han opfordrer samtidig flere, der måtte ligge inde med viden om enten Charlotte Asperuds færden eller den formodede gerningsmand, til at henvende sig.

»Håbet er, at vi kan få flere henvendelser på samme person, siger Henrik Gunst.

Ingen er endnu anholdt i sagen.

Henrik Gunst ønsker ikke at oplyse, hvorvidt politiet har en mistanke rettet mod specifikke personer på nuværende tidspunkt.

ritzau