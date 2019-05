Højesteret: Liveblogging skulle forbydes i røverisag

Da Retten i Nykøbing Falster i efteråret indledte en omfattende nævningesag om hjemmerøverier, burde journalister i retslokalet ikke have haft lov til at liveblogge vidners og tiltaltes forklaringer.

Sådan lyder den opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret, som dermed går imod både byretten og Østre Landsret, som tillod, at der kunne liveblogges fra sagen. Det var det regionale medie TV2 Øst, som valgte at liveblogge.

I en liveblog opdaterer medier typisk løbende - minut for minut - og detaljeret. I afgørelsen finder Højesteret, at liveblogging, hvor tiltaltes og vidners forklaringer gengives detaljeret og samtidigt under et retsmøde, som udgangspunkt er forbudt.

Det strider ifølge retten imod retsplejeloven, da vidner skal afhøres hver for sig, og at vidner ikke må høre forklaringer fra andre vidner.

Journalisters almindelige reportage fra retsmødet, hvor ikke alt gengives, skal dog ikke forbydes.

I sagen fra efteråret blev fem kendt skyldige, mens en blev frikendt. Blandt de skyldige var advokat Martin Andersens klient, som blev idømt 15 års fængsel for at have medvirket i 24 hjemmerøverier.

»Der er en udfordring med liveblogging i denne sag og typisk, at de forklaringer, og alt hvad der sker i retslokalet, bliver skitseret og beskrevet meget nøje, og det er, hvor der bliver gengivet nærmest ord for ord, hvad vidner og tiltalte forklarer.

»Hvis vidner står uden for eller først skal ind en anden dag, så kan de følge med i, hvad der sker, siger Martin Andersen.

Spørgsmålet er nu, om kendelsen fra Højesteret betyder, at journalister fremover ikke vil få lov til at liveblogge forklaringer. Til det mener Martin Andersen, at der fortsat vil være nogle sager, hvor det vil være tilladt.

Men udgangspunktet vil være, at liveblogging af forklaringer ikke vil være tilladt, fortæller han.

»Men det er så kun et udgangspunkt. Det vil sige, at det er klart, at hvis der er tale om slet ingen vidneforklaring eller vidneforklaring, hvor de skal forklare om noget forskelligt, så skal det udgangspunkt selvfølgelig fraviges.

»Men selv i sager med få vidneforklaringer - sager hvor vidnerne måske heller ikke umiddelbart skal forklare om det samme, har vi stadig den regel om, at vidnerne skal stå uden for retslokalet, siger Martin Andersen.

Røverisagen er anket til landsretten, som skal se på den til efteråret.

