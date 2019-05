Statsrevisorer kritiserer DSB og Banedanmark

DSB og Banedanmark er ikke gode nok til at informere og kompensere togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger.

Det konkluderer Statsrevisorerne, der retter kritik af selskaberne bag tognettet.

»Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at DSB og Banedanmark ikke informerer og kompenserer deres togpassagerer på tilfredsstillende vis ved forsinkelser og aflysninger«, lyder det i en beretning:

»Konsekvensen er gener for passagerer, utilfredse kunder og på sigt risiko for reduktion i passagertal«.

Konsekvensen er gener for passagerer, utilfredse kunder og på sigt risiko for reduktion i passagertal Statsrevisorerne

Det er ikke meningen, at passagerer skal 'kæmpe' for at få, hvad de har krav på, mener Statsrevisorerne. Derfor anbefaler de, at DSB øger kendskabet til passagererrettigheder og gør den økonomiske kompensation automatisk.

Statsrevisorerne har til opgave at holde styr på, at skatteborgernes penge forvaltes så effektivt som muligt, og at de bruges, som Folketinget har besluttet.

Statsrevisorerne består af et kollegium på seks medlemmer, hvor Henrik Thorup (DF) er formand, og Klaus Frandsen (R) er næstformand.

De øvrige medlemmer er Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) og Britt Bager (V).

ritzau