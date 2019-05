Tre lystfiskere på sygehuset efter kollision ud for Rønne

Tre personer måtte en tur forbi hospitalet i Rønne, efter at en hurtigfærge fredag formiddag påsejlede et skib med lystfiskere cirka to sømil fra Rønne Havn.

En af dem blev indlagt. Det drejer sig om en tysk mand, der faldt over bord i forbindelse med kollisionen, oplyser Bornholms Politi.

Manden blev samlet op af vandet. På sygehuset viste det sig, at han var blevet underafkølet.

To andre på skibet blev kørt til sygehuset, fordi de klagede over smerter i nakken, fortæller Mikael Schollert, der er talsmand for Bornholms Politi.

Kollisionen skete i tåget vejr, men det er fredag aften fortsat uklart, om den manglende sigtbarhed er årsag til sammenstødet.

Medarbejdere fra Søfartsstyrelsen ankommer til Bornholm fredag aften for at undersøge begge skibe og komme med en konklusion på, hvordan de to skibe kunne sejle ind i hinanden.

En maritim indsatsgruppe har også sikret sig log fra de to skibe, så man kan blandt andet kan klarlægge deres færden forud for kollisionen.

Hurtigfærgen 'Express 1' havde netop forladt havnen i Rønne og havde kurs mod Ystad.

På det andet skib befandt sig 12 personer, oplyser Mikael Schollert. Der er tale om et polsk skib, 'Baltic Condor', som sejler med lystfiskere.

»Der var en polsk besætning om bord, men de fleste af passagererne var tyske lystfiskere, siger Michael Schollert.

Til Bornholms Tidende siger den administrerende direktør i Molslinjen, Carsten Jensen, at rederiet vil samarbejde med Søfartsstyrelsen og andre myndigheder, som skal undersøge uheldet.

»Det er altid noget, man bliver meget berørt af, når der er den her type af hændelser, siger han.

ritzau