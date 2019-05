FOR ABONNENTER

Mikkel Dencker siger ligeud, at det ser svært ud. For fire år siden fik Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds for første gang tre mandater. Det første går per noget nær definition til partistifteren, Pia Kjærsgaard. De to næste til energiordfører Dencker og EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth.