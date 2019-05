Enhedslistens spidskandidat om at afskaffe EU: »Det er et blomstrende sprog, og sådan er det jo tit med partiprogrammer«

Sagen kort

Skal EU lukke?

Hvem?36-årige Nikolaj Villumsen er medlem af Folketinget for Enhedslisten og partiets spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet 26. maj

Hvad? Enhedslisten har ved tidligere europaparlamentsvalg været en del af den tværpolitiske Folkebevægelsen mod EU, der vil trække Danmark ud af EU. Denne gang stiller partiet for første gang op alene

Hvorfor?Ifølge sit partiprogram vil Enhedslisten lukke EU, men i valgkampen har Nikolaj Villumsen mange planer for, hvad en plads i parlamentet skal bruges til at kæmpe for.

