Henrik Harsbo skal betale knap tre gange så meget i boligskat som naboer: »Det er ikke fair, at vi uden grund skal betale meget mere end for en sammenlignelig bolig«

Fakta

Sagen kort

I 2011 forhøjede Skat under den nye S-SF-R-regering grundværdierne under parcel- og rækkehuse i hovedstadsområdet med 49 procent, selv om priserne ikke havde ændret sig siden forrige vurdering. Forhøjelsen udløste en tilsvarende stigning i boligejernes grundskyld og skaffede en milliardindtægt til de offentlige kasser.

I 2013 kritiserede Rigsrevisionen Skats vurdering i 2011 for at være den mest forkerte nogensinde med fejl i 3 af 4 vurderinger. S-SF-R-regeringen besluttede at aflyse nye vurderinger for i stedet at anvende den fejlagtige 2011-vurdering, mens et nyt vurderingssystem blev udarbejdet.

I oktober 2016 erkendte Skatteministeriet, at der, som påvist af Politiken i 2014, var sket en systematisk forskelsbehandling, så parcelhuse og rækkehuse blev beskattet hårdt, mens der blev givet skatterabat til lejligheder.

Skat og siden 1. juli 2018 Vurderingsstyrelsen har derefter forstærket forskelsbehandlingen, når nye boliger skal vurderes.

Det nye vurderingssystem er blevet udsat flere gange og er stadig ikke taget i brug. I april godkendte S, SF, R og Dansk Folkeparti et fortroligt aktstykke fra regeringen, der næsten firedoblede bevillingen til det nye vurderingssystem til 960 millioner kroner.

Efter tidsplanen skal de nye vurderinger sendes ud i andet halvår 2020. Flere partier har dog udtrykt tvivl om, hvorvidt det vil ske.

Da Socialdemokratiet bad om at få nedsat Undersøgelseskommissionen om Skat, var håndteringen af ejendomsvurderingerne ikke med og bliver derfor ikke undersøgt.

