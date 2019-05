Dommer lukker dørene i sag om rufferianklaget ekspolitiker

Næsten inden sagen er kommet i gang, har en dommer ved Retten i Randers besluttet at lukke dørene i sagen mod den rufferianklagede ekspolitiker Per Zeidler.

Det sker på anmodning fra både anklager og to forsvarsadvokater.

Det skyldes, at anklageren vil undersøge mulighederne for at fremme sagen som en tilståelsessag.

Hvis parterne er enige om, at sagen kan køre som en tilståelsessag, vil dørene senere blive åbnet.

Senioranklager Birgitte Ernst har oplyst, at begge de sigtede har nægtet at udtale sig, medmindre dørene lukkes.

Pressens repræsentanter har protesteret over dørlukningen.

Det er uvist, hvor længe sonderingerne mellem parterne vil vare. Men de tilstedeværende journalister har fået besked på at holde sig til.

Per Zeidler og den medtiltalte mand har ikke ytret sig, inden dørene blev lukket.

De sidder sammen med deres forsvarsadvokater, Henrik Garlik og Mette Grith Stage.

56-årige Per Zeidler var kommunalpolitiker og medlem af byrådet i Syddjurs Kommune, indtil Århus Stiftstidende i november 2017 skrev, at han rekrutterede kvinder til gangbangs.

Han er blandt andet tiltalt for at have arrangeret 109 gangbangs og for at have aftalt med en 16-årig pige, at hun skulle medvirke mod betaling.

De to mænd er tiltalt for at have taget pornografiske billeder af pigen og delt disse billeder med deltagere i gangbang-arrangementerne. Det kategoriseres som børneporno, når der er tale om en mindreårig.

De to mænd har ifølge anklagemyndighedens skøn haft en fortjeneste på 326.000 kroner ved de mange gangbangs over hele landet.

Per Zeidler var formand for familieudvalget i Syddjurs Kommune. Men han blev smidt ud af udvalget, da beskyldningerne kom frem.

Han trak sig derefter fra byrådet og nedlagde sit kandidatur til det forestående kommunalvalg.

ritzau