Marcus Knuth har fået afvist sin klage: Betjent frikendt for at kramme niqab-klædt kvinde Det var ikke forkert, da betjent krammede en niqab-klædt kvinde, det konkluderer politiets anklagemyndighed.

Marcus Knuth (V) har fået afvist sin klage over den betjent, der sidste år krammede en niqab-klædt kvinde.

Det skriver Berlingske.

Krammet fandt sted og blev fotodokumenteret under en demonstration mod det tildækningsforbud, der trådte i kraft den 1. august sidste år.

Efterfølgende gik billedet verden rundt.

Meningerne om krammet var mange - også på Christiansborg. Marcus Knuth fra Venstre var så oprørt, at han klagede til politiet.

Af klagen til Københavns Politi fremgik det ifølge Berlingske, at Knuth 'frygtede', at 'fotoet af betjenten og demonstranten kan tolkes, som om politiet i Danmark sympatiserer mere med niqab-demonstranter end med den lovgivning, Folketinget har udstukket.'

Ikke noget at bebrejde betjenten

Ni måneder senere har politiklagemyndigheden (DUP) færdigbehandlet sagen og konkluderet, at der ikke er noget at bebrejde betjenten. Det siger kvindens advokat, Torben Koch, til Berlingske:

»Jeg har overbragt hende beskeden om, at politiklagemyndigheden ikke mener, at hun har gjort noget som helst forkert.

»Det var hun meget, meget lettet over. Hun har været meget berørt over – ja, jeg tør faktisk godt sige ked af – sagen og ikke mindst, at et fremtrædende medlem af Folketinget klagede over hende.

Virkede opløst af sorg

Berlingske har ikke fået adgang til politiklagemyndighedens afgørelse.

Men ifølge Koch fremgår det, at betjenten, der er uddannet dialogbetjent, henvendte sig til kvinden, da hun virkede opløst af sorg. Betjenten tilbød derfor sin 'hjælp', hvilket endte med et trøstende kram.

»Politiklagemyndigheden fastslår, at der – henset til den rolle, polititjenestemanden havde – intet er at bebrejde den kvindelige betjent, siger Koch til avisen og fortsætter:

»Hun skønnede, i en meget, meget vanskelig situation, at det var det rigtige at gøre, og det er DUP enig i.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Marcus Knuth.

ritzau