Efter 4 år med mere end 100 stramninger i udlændingepolitikken kunne man forvente, at valget ville føre mere af det samme med sig. Men efter de første 2 uger står det klart, at regeringspartierne og Socialdemokratiet med forskellig styrke går til valg på at lempe dele af udlændingepolitikken, vurderer Anders Bæksgaard, politisk redaktør på Politiken.