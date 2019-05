Politiet jagter mand efter tre gaderøverier i Aarhus

Tre tilfældige er de seneste dage blevet udsat for røveri på gaden i det indre Aarhus, og politiet beder lørdag om hjælp til at identificere gerningsmanden.

Det seneste røveri foregik lørdag lidt før klokken otte på Frederiks Allé. Ud for nummer 93 blev en kvinde på 28 år truet med kniv til at hæve penge i en automat.

Præcis samme sted gik det sent fredag aften ved 23.20-tiden ud over en mand. Han fik sat en kniv for halsen og ligeledes presset til at hæve kontanter.

Natten til fredag var der endnu et røveri i området. En mand blev truet med kniv, da han var gået ind i sin opgang på Frederiks Allé. Også han skulle hæve penge, ligesom han mistede sin mobiltelefon.

Røveren er en mand, som Østjyllands Politi beskriver som dansk og cirka 30 år. Han har kort mørkt hår og er mellem 170 og 180 centimeter høj. Ved et af røverierne var han iført en sort trøje og sorte joggingbukser.

