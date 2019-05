Mand er tilbageholdt i tre døgn for brand i togvogne

Politiet har anholdt og sigtet en lokal mand i Fredericia for at have sat ild til flere ældre togvogne tidligt fredag morgen.

I et retsmøde lørdag har en dommer i Horsens besluttet at opretholde anholdelsen af den 27-årige mand i tre døgn, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Branden på et rangerområde i Fredericia blev opdaget tidligt fredag morgen af forbipasserende.

Efter et par timer var ilden bekæmpet, og det viste sig, at der havde været ild i fem togvogne. Politiet tilkaldte teknikere for at undersøge årsagen, og fredag eftermiddag blev den lokale mand anholdt og sigtet.

Dommerens afgørelse indebærer, at politiet får yderligere tid til efterforskningen, så mistanken enten kan underbygges eller afsvækkes.

Der er tale om ældre togvogne, som en privatperson har købt af DSB, oplyste politiet fredag.

Sidste år opstod der også ild i togvogne på rangerområdet. Dengang var det nogle unge, der havde antændt et bål.

ritzau