Mistænkt for tre gaderøverier i Aarhus anholdt i butik

Tre tilfældige er de seneste dage blevet udsat for røveri på gaden i det indre Aarhus, og politiet har lørdag over middag anholdt en mistænkt i sagen.

Det seneste røveri foregik lørdag lidt før klokken otte på Frederiks Allé. Ud for nummer 93 blev en kvinde på 28 år truet med kniv til at hæve penge i en automat.

Præcis samme sted gik det cirka seks timer tidligere ud over en mand. Han fik cirka klokken 02.15 sat en kniv for halsen og blev ligeledes presset til at hæve kontanter.

Natten til fredag var der endnu et røveri i området. En 31-årig mand blev truet med kniv, da han var gået ind i sin opgang på Frederiks Allé.

Også han skulle hæve penge, ligesom han mistede sin mobiltelefon og diverse id-kort. Dette røveri skete cirka klokken 02.45, oplyser politiet.

Lørdag ved middagstid havde politiet modtaget enkelte henvendelser fra borgere, der reagerede på en appel om oplysninger.

Lidt senere lykkedes det for betjente at anholde en formodet gerningsmand, der er 33 år.

Det skete i en Rema 1000-forretning. Her havde personalet tilbageholdt en aggressiv butikstyv. Det viste sig at være den eftersøgte, der blev anholdt klokken 13.15.

»Han var formentlig i gang med at lægge an til noget af det samme, som han er mistænkt for, siger Jens Henrik Jensen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

»Han bliver tilbageholdt af personalet, fordi de kan genkende ham fra tidligere hændelser. På den måde fik vi fingrene i ham, siger han.

Vagtchefen oplyser, at den mistænkte i første omgang vil blive sigtet for tre røverier.

Østjyllands Politi oplyser ved 17-tiden, at man endnu ikke har fundet frem til den anden mand, der skal have medvirket til det ene af røverierne.

ritzau