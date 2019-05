Anklager kræver 12 års fængsel til syrer for terrorplan

En syrisk mand, der i april blev kendt skyldig i terrorplaner mod Danmark, bør straffes med fængsel i 12 år.

Sådan lyder kravet fra specialanklager Sonja Hedegaard mandag formiddag i Københavns Byret.

Retten har fundet det bevist, at han i forening med to andre personer havde planlagt at fremstille en bombe, som skulle anvendes til et angreb i København.

Det skulle ske 19. november 2016, hvor han rejste med tog fra et asylcenter i Sverige, hvor han boede, til København.

Samme dag var en yngre landsmand på vej i et andet tog fra Tyskland til København. Den yngre blev dog stoppet i Rødbyhavn. Han havde ikke noget pas og blev sendt retur til Puttgarden.

I hans rygsæk lå lange køkkenknive og mere end 17.000 tændstikker, fyrværkeri og batterier.

Det var meningen, at de to i fællesskab skulle fremstille en eller flere bomber af materialerne.

Dom falder mandag

Fængsel i 12 år flugter med domme fra sammenlignelige sager, mener Sonja Hedegaard, der ikke ser nogen formildende omstændigheder.

»Han har ikke tilstået noget som helt undervejs«, siger hun.

Specialanklageren hæfter sig også ved den 32-åriges ekstremistiske sindelag, og at han ikke indtog en underordnet rolle.

Derimod beder den tiltaltes forsvarer, Karin Dawson Svenningsen, om en mildere straf. Forsøget på terror kom slet ikke så langt som i tidligere sager, mener hun.

Den tiltalte får det sidste ord. Og han er ligeledes uforstående over for kravet om den lange fængselsstraf.

Han henviser til den straf på seks et halvt års fængsel, som den yngre syriske mand blev straffet med ved en tysk domstol. Det var en særlig ungdomsstraf.

»Han har fået seks års fængsel, og jeg, som havde en banan i tasken, skal have 12 år«, lyder det i hans appel til nævninger og dommere om at undgå de 12 år.

Lige siden anholdelsen i december 2017 har den tiltalte nægtet sig skyldig. Men i april blev han kendt skyldig. Nævningetinget afsiger dom senere mandag.

ritzau