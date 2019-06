»Jeg synes, der går en rød tråd af uretfærdighed gennem det«: Skat forstærker forskelsbehandling

En familie, der har købt et rækkehus i anden række i Nordhavn i København til 7,8 millioner kroner, skal betale en samlet boligskat på næsten 108.000 kroner om året.

Køberen af en luksuslejlighed med direkte udsigt over Øresund til 20,3 millioner kroner, slipper med mindre end det halve, nemlig knap 44.000 kroner.

Jeg synes, der går en rød tråd af uretfærdighed gennem det Henrik Harsbo, ejer af rækkehus i Nordhavn

Det er konsekvensen af, at Skat og Vurderingsstyrelsen i de seneste år har forstærket den skattemæssige forskelsbehandling af borgere i parcelhuse og lejligheder. Forskelsbehandlingen betyder, at folk, der køber parcelhuse eller rækkehuse, får et skattesmæk, mens beboerne i lejligheder får en betragtelig skatterabat.

»Jeg synes, der går en rød tråd af uretfærdighed gennem det«, siger Henrik Harsbo, der sammen med sin familie er flyttet ind i et rækkehus i Nordhavn og nu har udsigt til at skulle betale 107.661 kroner om året i ejendomsværdiskat og grundskyld. Heraf udgør grundskylden for grunden på 72 kvadratmeter alene mere end 79.000 kroner.

Det er Skat, og siden 1. juli sidste år Vurderingsstyrelsen, der fortsætter med at udskrive vidt forskellige boligskatter til folk, hvor regningen skrues op for rækkehuse og ned for folk i lejligheder.

Skatteministeriet har længe været klar over, at der er tale om en forskelsbehandling, hvilket Politiken påviste tilbage i 2014. I rapporten ’Nye og mere retvisende ejendomsvurderinger’ fra oktober 2016 skriver Skatteministeriet:

»Generelt har grunde under ejerlejligheder i det nuværende system været undervurderet, når der sammenlignes med grundværdierne under parcelhuse«, konkluderede ministeriet i oktober 2016.

Men selv om Skatteministeriet har erkendt, at der er tale om en markant skattemæssig forskelsbehandling, har Skat og Vurderingsstyrelsen siden da fortsat og endda skærpet den ulige behandling af borgerne. Det viser en gennemgang af en række nye ejendomme i Nordhavn og andre nybyggede områder i København, som Politiken har foretaget.

Skat fortsætter fejl

Henrik Harsbo og hans naboer er kommet i samme situation som ejerne af 31 tilsvarende rækkehuse nogle få hundrede meter derfra i Nordhavn. Deres grunde på omkring 70 kvadratmeter er blevet vurderet til mellem 2,3 og 2,5 millioner kroner.

Til sammenligning har Skat for godt et år siden vurderet grunden under luksuslejligheden i Siloen, der er solgt til mere end 20 millioner kroner, til blot 252.400 kroner.

Det betyder, at ejerne af rækkehusene, der er købt for 6-7 millioner kroner, skal betale mere end dobbelt så meget i boligskat som ejeren af den langt dyrere luksuslejlighed. I et andet tilfælde har Skat vurderet grunden under en lejlighed, der er solgt til 6,3 millioner kroner, til blot 86.100 kroner. Det betyder, at ejerne af rækkehusene skal betale næsten 30 gange så meget i boligskat som ejeren af denne lejlighed.

Beboerne i rækkehusene har alle købt deres huse, efter at Skat havde stillet en grundværdi på omkring 700.000 kroner og dermed en meget lavere skat i udsigt i en vejledning til ejendomsmæglerne. Men da Skat udsendte de første endelige vurderinger i begyndelsen af 2017, var grundværdierne tredoblet.