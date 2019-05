Rød og blå blok: Mette Frederiksen taler med to tunger

Den socialdemokratiske leder, Mette Frederiksen, taler med to tunger om, hvorvidt hun vil lade sig tvinge til at lempe udlændingepolitikken efter valget.

Sådan lyder beskyldningen i samlet flok fra Morten Østergaard (R), Lars Løkke Rasmussen (V), Pernille Skipper (EL), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Uffe Elbæk (Alt.). De hæfter sig ved, at S-formanden i valgduellen søndag aften udtalte sig så skråsikkert om at nægte at give efter for pres for lempelser i udlændingepolitikken, at det står i skærende kontrast til hendes udtalelser i en ny samtalebog.

»Det er dobbeltkommunikation. Hun siger, at hun ikke vil være statsminister for enhver pris, men samtidig virker det, der er sket i de seneste mange år, som om hun har én målrettet ambition: at erobre Statsministeriet«, siger Uffe Elbæk.

Som andre hæfter han sig ved en rosende bemærkning fra Frederiksen til forgængeren Helle Thorning-Schmidt for at have erobret statsministerposten i 2011.

»Det gjorde hun. Det er den vigtigste opgave. Derfra kan man diskutere retning, kompas og indhold«, udtaler Mette Frederiksen i samtalebogen ’Mette Frederiksen. Et politisk portræt’.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl hæfter sig ved, at bogen udkom for blot en måned siden:

»I det citat, som er nyt, demonstrerer hun, at hun ser det som det vigtigste for en socialdemokratisk formand at bringe statsministerposten til partiet. Og at man så må finde ud af politikken bagefter. Sådan har vi kendt socialdemokratiske formænd tidligere – indtil Mette Frederiksen. Måske er hun i virkeligheden sådan, når det kommer til stykket«.

Den radikale leder, Morten Østergaard, fastslår, at hans krav til udlændingepolitikken ikke begrænser sig til »en smule kosmetik på Sjælsmark«, men en politisk aftale om uafhængighed af DF.

»Det virker, som om det, hun siger i bogen, nok er de inderste tanker, og så er det nogle andre ting, man siger i valgkampen. Jeg går til valg på Radikale Venstres politik. Vores stemmer står ikke til fri afbenyttelse«, siger han.

Dokumentation Frederiksens citater Citat fra Thomas Larsen bog om Mette Frederiksen, udgivet april 2019: »Hvordan man end vender og drejer det, skal formanden for Socialdemokratiet bringe Socialdemokratiet i regering. Det gjorde hun (Helle Thorning-Schmidt, red.). Det er den vigtigste opgave. Derfra kan man diskutere retning, kompas og indhold«. Citat fra duel med Lars Løkke Rasmussen på TV 2, søndag 19. maj 2019: »Hvis en række mindre partier – som jeg ikke tror kommer til at udgøre et flertal – vil afkræve, at jeg skal begynde at åbne op for en udlændingepolitik, som jeg grundlæggende tror, vil være forkert for det danske samfund, så vil jeg ikke være statsminister«.

I samtalebogen udtaler Mette Frederiksen sig også konkret om udlændingepolitikken, hvor hun i tråd med meldingen i valgduellen afviser at »gå på kompromis« med støttepartierne i rød blok om udlændingepolitikken. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er imidlertid ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen i en regeringsforhandling vil ende med at bøje sig.

»Det har en pris at være statsminister. I know«, siger Løkke og tilføjer, at hovedmodstanderen kan »afklare enhver tvivl« ved at udstyre Venstre og DF med en vetoret på udlændingepolitikken.

»Det forudsætter så, at Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet er parate til at give Mette Frederiksen et frihedsbrev, hvor der står: Kære Mette, du må gøre, lige hvad du vil på ydelser og udlændingepolitik. Vi støtter dig anyhow. Hvis hun kan indhente sådan et frihedsbrev fra de fire partier, kan danskerne føle sig trygge«, siger Løkke.

Politisk ordfører Pernille Skipper udtaler, at Enhedslisten har lige så lidt lyst til at være parlamentarisk grundlag for enhver pris, som Mette Frederiksen har lyst til at være statsminister for enhver pris. Hun mener ikke, at begge Frederiksens meldinger kan være gældende.

»Enten er éns vigtigste opgave at sende Socialdemokratiet i regering, eller også vil man ikke være statsminister for enhver pris«, siger Pernille Skipper.

I det socialdemokratiske bagland er der forskellige udlægninger af, hvorvidt det vil være klogt at lade regeringsmagten glide partiet af hænde for at undgå at give indrømmelser til støttepartierne i rød blok på udlændingeområdet.

Den tidligere Aarhus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) tvivler på, at der vil være opbakning fra den socialdemokratiske kongres til et så dramatisk skridt.