Faktatjek: Venstre-top misinformerer om klimamål

Regeringspartiet har påstået, at Socialdemokratiets nye klimamål i 2030 er det samme som Venstres. Men det passer ikke.

FOR ABONNENTER

Påstand:»Socialdemokratiet foreslår et klimamål på 60 procent CO 2 -reduktion i 2030. Med den politik, Venstre [har] fået vedtaget, når vi en reduktion på 60,6 procent – endda selv hvis der ikke blev taget flere nye initiativer. Vi skaber et grønnere Danmark« - finansminister Kristian Jensen (V), 19. maj på Twitter.