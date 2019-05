Sket i ugen: Man kunne også leje en drage

Sagt i ugen

Superfan ’Dylan’ var ikke imponeret af sidste sæson af tv-serien ’Game of Thrones’ og organiserede en underskriftsindsamling med krav om en ny slutning.



»Der sker så meget forfærdeligt lort i verden, så folk som mig har brug for at flygte ind i ting som ’Star Wars’ og ’Game of Thrones’. (...) Jeg elsker den her historie, og ligesom mange af jer er jeg knust over at se, hvordan den sidste sæson (og sæson 7) er blevet håndteret«.



(opslag på Change.org)

I en duel med Mette Frederiksen forklarer statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvorfor han tror, man kan lukke regionerne, uden at det går ud over den nære sundhed:

»Jeg vil hellere have en læge tæt på mig end en politiker, hvis jeg bliver syg«.

(dr.dk)

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, vil ikke love at være Mette Frederiksens plan B, hvis hun efter et valg vil styre uden om venstrefløjen. Men han lover at tale med hende:

»Hvis de ringer og spørger, om vi vil komme til en forhandling, så kommer vi. Det gjorde vi også under Thorning. Hun ringede bare ikke«.

(politiken.dk)

Mette Frederiksen kan ikke finde ud af, hvordan Lars Løkke Rasmussen har det med hende:

»Debatten mindede lidt om noget af det, nogle af jer måske kan huske fra skoletiden, hvor man havde fundet en tusindfryd frem sammen med en af de søde drenge. Så trak man et blad af – elsker – så trak man et andet af – elsker ikke. Og jeg tror, i dag var en af de dage, hvor Lars Løkke ikke elskede mig så meget«.

(fyens.dk)

Inger Støjbergs kampagneleder, Mark Thorsen, synes ikke, socialdemokraternes formand er sjov:

»Der dør en komiker, hver gang Mette F kommer med en af sine forberedte jokes«.

(Twitter)

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen kunne under en duel ikke svare på, hvem der er formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg. Han er konservativ, hedder Christoffer Buster Reinhardt og kom kollegerne til undsætning:

»Kære Lars Løkke og Mette Frederiksen. Det er mig, der er formand for sundhedsudvalget i Region H. Når I nu ikke kunne huske mit navn i jeres tv-duel, er I velkomne til at glemme det igen – og lukke regionerne. Det er sundhedsvæsenet nok også bedst tjent med :)«.

(Twitter)

Finansminister Kristian Jensen (V), da han tirsdag så Kristendemokraternes folketingskandidat Klaus K. Pedersen tale imod fri abort:

»Seriøst? I 2019??«

(Twitter)

Komikeren Frank Hvam ser partilederrunde i kampagnevideo:

»Skat, kom ind og se, Mette Frederiksen er blevet tynd ... Det er den maveforgiftning. Nu er hun rød i begge ender«.

(Videoen ’Stem til EU-valget’)

