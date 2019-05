»Det ligner en asiatisk udgave af Uber«:  Pirattaxier kører rundt med asiatiske turister i København

Der er et stigende problemer med asiatiske chauffører, der kører pirattaxi i udenlandske biler med turister i København. Vognmænd, chauffører og politikere vil have politiet til at gribe ind.

Svensk indregisterede Mercedes’er med asiatiske chauffører bag rattet, der kører med asiatiske turister i København, er et voksende problem for taxibranchen. Det skriver Fagbladet 3F.

Kørslen har stået på i flere år og har nået et omfang, hvor både vognmænd, chauffører og politikere vil have myndighederne på banen med politiaktioner.

»Det ligner en asiatisk udgave af Uber med ulovlig kørsel og unfair konkurrence, som koster omsætning for vognmændene. Det betyder også, at chauffører mister deres levebrød«, siger Trine Wollenberg, vicedirektør for Dansk PersonTransport (DPT), der er faglig brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark.

Trine Wollenberg fortæller, at brancheforeningens medlemmer oplever en stigning i antallet af biler. De kører fra lufthavnen, turistattraktioner, hoteller og krydstogtskibe.

»Det er regulær taxikørsel, som ikke må udføres i udenlandske biler uden tilladelse ifølge taxilovgivningen«, siger Trine Wollenberg.

Hun opfordrer chauffører til at politianmelde, hver eneste gang de spotter en asiatisk pirattaxi.

»Det kan synliggøre problemet, som kræver en stor indsats af myndighederne at få stoppet. Ligesom med Uber skal chaufførerne tages på fersk gerning, så det kræver gentagne politiaktioner«, siger hun og fortsætter:

»Der kommer flere og flere asiatiske turister, og griber myndighederne ikke ind nu, får vi flere og flere ulovlige taxier i Københavnsområdet«.

Politiet må tage det alvorligt

Hun påpeger, at chaufførerne kan stoppes med den eksisterende taxilovgivning.

»Loven er klar. Man skal have tilladelse til at køre taxikørsel. Bøderne er på op til 25.000 kroner første gang, man bliver taget i ulovlig taxikørsel. Det burde være noget, der kan mærkes. Vi presser hårdt på for at få politiet til at sætte ind. Det vil vi også meget gerne have politikerne til at bakke aktivt op om«, siger hun.

Det siger transportordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, ja til.

»Ulovlig kørsel skal stoppes. Det er konkurrenceforvridende, underminerer den danske taxibranche og koster chaufførjob. Politiet må på banen med øget kontrol og tjekke bilerne, så vi ved, om de overtræder taxilovgivningen, og om der eventuelt er brug for en skrappere regulering«, siger Rasmus Prehn.

Også transportordfører i Dansk Folkeparti, Kim Chrstiansen, bakker op.

»Det her er jo ren Uber om igen. Vi vil ikke have det svineri med pirattaxier, sorte penge og unfair konkurrence. De har hverken tilladelse til at køre taxi, taxikørekort eller taxameter i bilerne. Politiet skal tage det her alvorligt sammen med told og skat«, siger han.

Fagbladet 3F arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi til blandt andet ønsket om øget politikontrol.

Ritzau