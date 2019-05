Højesteret lader to voldsdømte briter blive i Danmark

Højesteret går mod både by- og landsret og lader to briter blive i Danmark trods voldsdom.

De to britiske statsborgere er kendt skyldige i grov vold, fordi de 13. oktober 2017 tævede en mand i en 7-Eleven-butik i København.

Mindst ti gange slog de ham i hovedet med knyttet hånd. Også en flaske fik manden slået så hårdt i hovedet, at flasken knustes.

For overfaldet blev de to mænd i Østre Landsret idømt ubetinget fængsel i tre måneder samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Men udvisningen er der ikke grundlag for, mener Højesteret.

Ikke tidligere straffet

Mændene er ikke tidligere straffet, og landets højeste retsinstans mener ikke, at det er sandsynligt, at de to mænd vil begå lignende kriminalitet igen.

»Højesteret finder herefter, at deres adfærd ikke udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse«, fremgår det af dommen.

Retten stadfæster landsrettens dom på tre måneders ubetinget fængsel.

Staten skal betale sagens omkostninger for både lands- og byret.

ritzau