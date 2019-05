Fakta

Dit grønne valg i Sønderborg

Mange taler om det – Sønderborg gør noget ved det. For 12 år siden satte Sønderborg Kommune et mål om at blive 100 procent CO 2 -neutral i 2029. Siden er kommunens CO 2 -udledning reduceret med 35 procent.

Byens såkaldte ProjectZero involverer borgere, virksomheder, butikker, landbrug, skoler, institutioner, uddannelsessteder, kommuner og forsyningsselskaber.

Under valgkampen besøger Politiken Sønderborg.