Rektorer afviser at støtte ulovlige klimaaktioner: »Jeg synes ikke, at målet helliger midlet«

På KU, AAU og RUC forstår ledelsen de ansattes trang til at kæmpe for klimaet. Men for universiteternes vedkommende føres den bedst med viden, ikke med ulovligheder.

Når over 170 professorer og forskere fra landets universiteter i dagens Politiken står som medunderskrivere på en opfordring til ikkevoldelig civil ulydighed i klimakampens navn, er det for at vise, at det ikke kun er på gadeplan, at den slags metoder møder opbakning.

Det fortæller Christian Addington, der som repræsentant for den danske afdeling af den britiske bevægelse Extinction Rebellion har været med til at udarbejde støtteerklæringen. I efteråret stod bevægelsen bag en aktion, hvor tusindvis af personer i flere dage forsøgte at lamme Londons trafik i klimaets navn.

»Civil ulydighed fremstilles ofte som et barnligt oprør med gadeuorden. Men vi er hverken voldelige eller endnu en flok autonome, og ved at have så mange respekterede folk fra universiteterne som medunderskrivere håber vi at kunne vise det«, siger Christian Addington.

Det var udtryk for civil ulydighed, da bevægelsen i april hældte rød frugtfarve ud over trappen foran Christiansborg, siger han. Det kunne også finde på at blokere trafikken, men ønsker dog ikke at ramme den almindelige dansker.

Kunne I finde på at blokere politikernes private indkørsel?

»Jeg ville ikke personligt gøre det, men det kan være en mulighed. Det skal dog ske på en ordentlig måde, så det ikke skræmmer deres børn«, siger Christian Addington, der understreger, at målet i stedet er at starte en folkebevægelse.

Hvis 10.000 personer blokerede Københavns trafik, eller hvis samtlige pædagoger i landet startede en ulovlig klimastrejke, ville det kunne mærkes nu og her, mener han.

»Den form for civil ulydighed vil i højere grad lægge pres på politikerne, fordi befolkningen dermed bliver et magtmiddel«, siger Christian Addington, der dog ikke mener, at professorernes underskrifter betyder, at strejker på universiteterne står for døren:

»Der ville gå for lang tid, før effekten af dette kunne mærkes, og i mellemtiden vil det have påvirket en masse elever negativt«.

Universiteterne har ikke umiddelbart et problem med, at de ansatte underskriver en opfordring til civil ulydighed. I en mail til Politiken skriver rektor for Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, at de »forventer«, at forskerne deltager i den offentlige debat. Men det skal ske med en »værdighed, som det må forventes af en universitetsansat«.

Lignende melding lyder fra RUC og Københavns Universitet (KU). Her forstår man trangen til at gøre noget for klimaet, men mener dog ikke, at en opfordring til ulovligheder er vejen frem.

»Jeg synes ikke, at målet helliger midlet. Som universiteter skal vi i stedet bidrage med viden om klimaet, der er med til at at skubbe politikerne i den rigtige retning«, siger Hanne Leth Andersen, rektor for RUC.

Hverken hun eller prorektor for KU Bente Merete Stallknecht kunne finde på at underskrive støtteerklæringen.

