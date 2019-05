Indædt borgerkrig i V med ondt blod og smædekampagner om kokainhandel: Jens Rohde og Martin Geertsen fortæller om det store personopgør i 2005-valgkampen

’Søndre Slagmark’ dannede ramme om et drabeligt personopgør mellem Jens Rohde og Martin Geertsen. Nu stiller de op igen for to forskellige partier og fortæller om sagen, der involverede en rasende statsminister.