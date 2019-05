Prognoser: DF smelter helt sammen - Venstre fordobler sine mandater

Dansk Folkeparti ser ud til kun at få ét mandat, mens Venstre jubler over et fjerde mandat, viser prognoser fra både DR og TV2 med næsten alle stemmer optalt.

EP-valgets helt store taber bliver Dansk Folkeparti.

Partiet går fra 4 til 1 mandat i prognoser med 97,4 procent optalt ifølge DR og TV 2.

»Vi må tage det til efterretning og kæmpe videre. Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser i partiet«, siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2 efter valgnederlaget.

Valgaftenens store vinder ser ud til at blive Venstre, der ser ud til at få fire mandater.

Efter exitpolls, der spåede tre mandater til Venstre kom de første stemmetal som en overraskelse, som næsten fik salen til at vælte.

SF og De Radikale går begge frem til to mandater, og Socialdemokratiet lander på tre mandater ifølge prognosen, som altså ikke er de endelige stemmetal.

SF-formand Pia Olsen Dyhr er begejstret for resultatet.

»Det er fantastisk. Tænk, at SF får to mandater. Vi havde håbet, at vi kunne beholde det ene, fordi Alternativet og Enhedslisten stiller op for første gang. Jeg er glad og lykkelig«, siger hun til ritzau.

Resultatet betyder, at SF’s Karsten Hønge ligger lunt i svinget til at blive valgt ind i EU-Parlamentet. Han stiller dog også op til Folketinget, men kan ikke sidde begge steder.

Det kaldte han tidligere på valgaftenen et ’luksusdilemma’. Ifølge ham er det op til partiets ledelse at bestemme, hvor han skal sidde.

Det Konservative Folkeparti har efter en neglebidende valgkamp fået sikret sig en enkelt plads i parlamentets konservative gruppe.

Tallene peger i en lidt anden retning end de exitpolls, som tidligere på aftenen kom ud fra Megafon og DR. Her fik Venstre tre mandater, og DR’s exitpoll viste, at Socialdemokratiet kunne få fire mandater.

De tal er nu byttet om i den friske prognose.

De Radikale har jublet, SF har hyldet Auken, Pia Kjærsgaard har skældt ud og Folkebevægelsen mod EU har hængt med ørerne, efter at exitpolls viste enten fremgang eller tilbagegang.

Den del af de tidlige exitpolls ser ud til at holde stik.

Folkebevægelsen mod EU ser nu med ret stor sandsynlighed ud til ikke at komme ind i Europa-Parlamentet i denne omgang.

Spidskandidat Rina Ronja Kari, som har siddet i Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019, kalder resultatet brandærgerligt.

»Der har været rigtig mange forskellige faktorer, der har spillet ind. Folketingsvalget har overskygget rigtig, rigtig voldsomt. Det har været rigtig svært for os at komme igennem i pressen, og det gør bare en valgkamp rigtig svær for os«, siger Rina Ronja Kari til ritzau.

Til gengæld tyder prognosen på, at Enhedslisten kan glæde sig over at blive repræsenteret i Europa-Parlamentet for første gang.

Opdateres.