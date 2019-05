Par får betinget fængselsdom for vanrøgt af 25 hunde

En 42-årig kvinde og hendes 49-årige mand er onsdag ved retten i Helsingør idømt 40 dages betinget fængsel for overtrædelse blandt andet af dyreværnsloven.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da politiet en novemberdag i 2016 ankom til et sommerhus i Smidstrup i Nordsjælland, blev betjentene mødt af et stærkt ubehageligt syn.

I huset fandt de 25 stærkt afmagrede labradorhunde spærret inde på meget lidt plads med afføring og urin overalt og uden adgang til mad eller vand.

De 15 voksne hunde og 10 hvalpe blev fundet 10. november 2016, men først nu er sagen blevet behandlet i retten.

Her stod hundenes tidligere ejere tiltalt for at have behandlet hundene groft uforsvarligt.

Af tiltalen mod parret fremgår det, at de gennem længere tid undlod at give hundene tilstrækkeligt foder og vand, og derfor var de alle tydeligt afmagrede.

Blandt dem var to diegivende tæver samt ti brune hvalpe, som på daværende tidspunkt var mindre end otte uger gamle.

Samtidig havde hundene ingen adgang til rene hvilesteder, fordi der lå afføring, urin og indtørret urin overalt på den begrænsede plads, som de levede på.

Det betød også, at indeklimaet var groft forringet og påvirket af ammoniakdampe.

Syge eller aggressive

Ifølge Frederiksborg Amts Avis måtte syv af de voksne hunde aflives inden for en uge. De var for syge eller for aggressive over for de andre hunde og personalet på det internat, de blev overflyttet til.

Ved strafudmålingen lagde domsmandsretten vægt på, at det er første gang, at manden og kvinden dømmes for misrøgt, og at de nu har fået mere styr på deres liv.

Retten ville da heller ikke følge anklagerens ønske om, at parret skulle frakendes retten til fremover at have med hunde at gøre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

ritzau