Anklageskrift: Hun gjorde det 298 gange, og særligt et år havde hun travlt

Første gang handlede det om 60.169,75 kroner. Det var den 4. juli 1997.

Sidste gang var beløbet på 68.743,00 kroner, der blev overført den 10. januar 2018.

I alt nåede den svindeltiltalte Britta Nielsen ifølge anklagemyndigheden at putte 115.166.628,06 kroner i sine egne lommer, da hun gennem lidt over 20 år regelmæssigt førte penge fra Socialstyrelsen over til sine egne konti, fremgår det af anklageskriftet, der nu er offentliggjort.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun anklages for at have svindlet sig til over 115 mio. kr. gennem i alt 298 transaktioner, hvoraf en enkelt var på 3,8 mio. kr. Det foregik i årene fra 1997 til 2018. Hun benyttede sig af ni forskellige pengeinstitutter, som hun sendte pengene igennem. Bl.a. har hun tilsyneladende på 12 år hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank. Vis mere

Listen over de 298 transaktioner viser, at hun tilsyneladende et par gange om måneden eller flere gav sig selv et betragteligt løntilskud ved at overføre penge. Især i 2013 havde hun travlt med at overføre store beløb til sig selv, sædvanligvis i størrelser på 100.00-700.000 kroner ad gangen.

I dag sidder den 65-årige kvinde fængslet tiltalt for særligt groft bedrageri under håndteringen af Socialstyrelsens og Sikringsstyrelsens konti, fremgår det af anklageskriftet.

Det lægger op til konfiskation af en række værdier, der menes at være betalt med de penge, hun anklages for at have bedraget sig til. Værdier, som i dag anvendes af familiemedlemmer. Blandt dem er en kostbar Range Rover, en Audi A4 og en andelslejlighed i Hvidovre, en Mercedes C220 Blue samt penge fra de pårørendes konti. Hendes søn og døtre er alle sigtede i sagen.

De kan alle risikere at blive tiltalt for flere lovovertrædelser i forbindelse med millionsvindelen mod Socialstyrelsen og afkrævet yderligere beløb, understreger anklagemyndigheden, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Britta Nielsen nåede at rejse ud af Danmark lige inden afsløringen af den mangeårige svindel, men blev opsporet af sydafrikansk politi.

Sagen blev afsløret, at en bogholder i Roskilde Kommune undrede sig over et manglende tilskud på 69.074 kroner. Da revisorerne kiggede på tallene gik det op for dem, at der bag beløbet lå noget, der lignede årtiers svindel med offentlige midler.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår retssagen mod hende skal finde sted.