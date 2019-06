21 demonstranter er anholdt efter klimaprotest i Aarhus

Østjyllands Politi har anholdt 21 demonstranter i forbindelse med en demonstration på oliehavnen i Aarhus.

Det skriver TV2 Østjylland.

I en lang række spærrede demonstranterne tidligt mandag morgen for trafikken til og fra havnen, da de nægtede at flytte sig fra gaden.

De protesterede i håb om at få Danmark til at skære i forbruget af fossile brændstoffer og ønskede at råbe politikerne op. Det resulterede i en kø af biler.

Danmark halter bagefter, når det kommer til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer, forklarer Esben Rude, der er talsmand for demonstranterne.

»I stedet for at falde, så har Danmark brugt mere de seneste år. Derfor er det vigtigt at sætte ind her«, siger han til tv-stationen.

Demonstranterne er tilknyttet den internationale organisation Extinction Rebellion. Igennem ulovlige aktioner kæmper gruppen for klimaet.

De anholdte blev sat på en række i et såkaldt futtog i vejkanten, da de blev anholdt.

ritzau