Op til 31 grader Grundlovsdag: Du kommer til at stemme, mens sveden hagler af dig

I morgen skal du i stemmeboksen. Og den har ikke air condition, selv om det kan vise sig at blive særdeles nødvendigt på valgdagen.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut står store dele af landet over for en yderst varm dag. I København kan termometeret komme op til undersiden af 28 graders varme i løbet af onsdag. Aarhusianerne ser ud til at få mere menneskelige varmegrader, der holder sig på knap 25 grader, nogenlunde det samme som i Aalborg.

I Odense får de fuld glæde af det, der velsagtens med god ret kan kaldes en hedebølge. Her står de til at lide under samfulde 31 graders varme hen midt på eftermiddagen. I Nykøbing F. kommer de halsende lige efter med en temperatur, der ifølge prognoserne når til 29 graders varme.

Køligere himmelstrøg

Kunne det lade sig gøre, ville de gode lolliker måske hellere være i Ringkøbing. Her kan de se frem til udholdelige 19 graders varme sent på eftermiddagen.

Årets ældste grundlovsfest holdes i himmerlandske Terndruplund, hvor Mogens Lykketoft (S) og Lars Løkke (V) taler. De skal nok nøjes med en let sommerjakke, for trods bøgetræernes skygge i den smukke lund er det meget tænkeligt, at de 26 grader kommer til at kunne mærkes.

Og for dem, der drømmer om mildere himmelstrøg, så kan der misundeligt skeles til Thorshavn, hvor termometeret kommer til at ligge på 9 grader, eller til Nuuk, der kommer til at nøjes med 7 grader og overskyet himmel.