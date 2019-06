Fakta

Udskrift fra afgørelse

»De og Deres ægtefælle havde forstået reglerne således, at graviditet var så stor en begivenhed, at den automatisk ville forlænge fristen for aflæggelse af prøven. Udlændingenævnet finder imidlertid, at dette ikke kan føre til en ændret vurdering. Det var Deres ægtefælles eget ansvar at sætte sig ind i de betingelser, der var gældende for hendes opholdstilladelse, og at aflægge den korrekte prøve inden for den fastsatte frist«.

Udlændingenævnet, 2019